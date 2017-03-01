Комитет ЕП дал согласие на лишение Ле Пен парламентского иммунитета

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Комитет по юридическим вопросам Европарламента высказался за лишение депутатской неприкосновенности лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает агентство Рейтер.

Во Франции Ле Пен является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств террористической группы ИГ, которые политик разместила в своем Twitter.

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Решение комитета должно быть подтверждено общим голосованием в ЕП. Точные сроки пленарного заседания по этому вопросу пока не определены.

Лидеры "Национального фронта" неоднократно лишалась депутатского иммунитета в Европарламенте за высказывания об иммигрантах и гитлеровской оккупации, но ни разу не садились в тюрьму.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Бернар Казнев запускает кампанию против Марин Ле Пен.