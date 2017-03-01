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    Комитет ЕП дал согласие на лишение Ле Пен парламентского иммунитета

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    Ле Пен является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств террористической группы ИГ, которые политик разместила в своем Twitter.
    Лидер партии Национальный фронт (Франция) Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Комитет по юридическим вопросам Европарламента высказался за лишение депутатской неприкосновенности лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает агентство Рейтер.

    Лидер политической партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взаимная неприязнь: Марин Ле Пен и политика Киева

    Во Франции Ле Пен является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств террористической группы ИГ, которые политик разместила в своем Twitter.

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    Решение комитета должно быть подтверждено общим голосованием в ЕП. Точные сроки пленарного заседания по этому вопросу пока не определены.

    Лидеры "Национального фронта" неоднократно лишалась депутатского иммунитета в Европарламенте за высказывания об иммигрантах и гитлеровской оккупации, но ни разу не садились в тюрьму.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Бернар Казнев запускает кампанию против Марин Ле Пен

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