Премьер-министр Франции запускает кампанию против Марин Ле Пен

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Франции Бернар Казнев собирается провести кампанию против кандидата в президенты Франции, лидера крайне правой партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, пишет газета Journal du Dimanche.

"Моя ответственность — сделать все, чтобы продемонстрировать французам, что предложения "Нацфронта" — это скрытые за ложью тупики", — заявил газете Казнев. По его словам, в вопросе борьбы с терроризмом "Нацфронт" выступил против всех мер, которые были предприняты для защиты страны, включая антитеррористические законы, закон в отношении разведки или создание европейского регистра авиапассажиров.

По данным газеты, у премьера в течение ближайших недель запланирован ряд поездок в области, где отмечается сильное влияние "Нацфронта". В начале марта Казнев должен объявить о ряде мер по возрождению территорий в углепромышленных районах в Па-де-Кале и Лотарингии, что должно включить в себя вопросы жилья и трудоустройства. Как сообщает издание со ссылкой на источник в окружении премьера, в середине марта Казнев посетит город Амьен, а затем — коммуну Витроль, жители которой ранее были сторонниками крайне правых, "с идеей подчеркнуть причиненный "Нацфронтом" ущерб.

"Голосовать за эту партию — это подвергнуться (опасности столкнуться с — ред.) неисправимыми последствиями, катастрофическими прежде всего для наиболее уязвимых наших сограждан. Это означает отказаться от того, что делает Франция, от солидарности, от ценностей, которые лежат в основе нашего республиканского пакта", — также отметил Казнев. Он добавил, что управляя страной до конца и при помощи действий "мы сможем показать, что "Нацфронт" — это смертельный вариант".

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.