Казнев об отказе Ле Пен прийти на допрос: нельзя ставить себя выше закона

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, отказавшаяся прийти на допрос по делу о фиктивном найме двух помощников, "не может ставить себя выше закона", заявил премьер-министр Франции Бернар Казнев.

Ранее Ле Пен отказалась прийти на допрос по делу о фиктивном найме двух членов ее команды в качестве помощников европарламентария. При этом ее адвокат заявил, что лидер Нацфронта готова пройти допрос после того, как пройдут президентские выборы во Франции.

"Ни один политический деятель, если он республиканец, не может отказаться подчиниться вызову правосудия. Если претендуешь на более высокие государственные посты, нельзя ставить себя выше закона Республики", — заявил Казнев в интервью агентству Франс Пресс.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе заработала 298,5 тысячи евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января. Заработок Лежье в размере 41,5 тысячи евро необходимо вернуть до 28 февраля. Адвокат Ле Пен Марсель Кессальди заявил, что намерен оспорить это требование в Европейском суде. Он также сказал, что выдвинутое требование является "политически мотивированным шагом". Сообщалось, что Ле Пен обратилась в прокуратуру Брюсселя с иском против главы Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и генерального секретаря ЕП Клауса Велле.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.