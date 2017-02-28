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    Штурм в Кривом Торце: редут деблокирован, трое пострадали - штаб блокады

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (579)

    (обновлено: )38821
    В "Штабе блокады торговли с оккупантами" сообщили, что трое пострадавших защитников редута госпитализированы. По мнению инициаторов блокады, штурм был задуман как провокация с целью вызвать вооруженный отпор и получить право на силовой разгон.
    На месте штурма редута близ Кривого Торца
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Редут в районе станции Кривой Торец Донецкой области, который подвергся штурму, деблокирован, сообщается на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР
    Анатолий Виногродский/Facebook
    Блокада Донбасса напоролась на ультиматум ЛДНР

    Ранее организаторы блокады сообщили, что во вторник во второй половине дня вооруженные "титушки" штурмуют редут вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области. Один из участников блокады был ранен. Позднее в штабе блокады заявили, что "титушки" действуют совместно с полицией.

    "В настоящее время редут деблокирован. Согласно информации полиции Донецкой области задержали 37 человек со стороны нападавших на ветеранов. Удалось избежать применения огнестрельного оружия и ограничиться только выстрелами в воздух. Трое пострадавших защитников редута госпитализированы. Один с ножевым ранением, один с черепно-мозговой травмой и еще один — с переломом ноги. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

    В штабе заявили, что штурм был задуман как провокация с целью вызвать вооруженный отпор и получить право на силовой разгон.

    На данный момент гарнизон редут "16 добровольческого батальона" укреплен дополнительными подразделениями штаба блокады. 

    Смотрите также: Блокада Донбасса. Открытие редута в районе Новотроицкого

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