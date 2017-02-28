Осадчая вышла замуж за Горбунова

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КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Известная телеведущая Катя Осадчая вышла замуж за шоумена Юрия Горбунова.

Ранее в СМИ неоднократно писали о романе Горбунова и Осадчей, однако ведущие никак не комментировали такие сообщения.

"До сих пор никаких официальных заявлений об отношениях Катя Осадчая и Юрий Горбунов не делали. Не комментировала ведущая и беременность, а также не называла отца своего новорожденного сына, который появился на свет в одной из столичных клиник", — пишет Viva.

Вместе с тем сообщается, что пара вступила в официальны брак непосредственно перед рождением ребенка, однако точная дата бракосочетания не указывается.

Ранее сообщалось, что Украина станет первой страной, где вести Евровидение будут трое мужчин.