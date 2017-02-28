Полиция задержала 37 участников штурма редута в Кривом Торце - Аброськин

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали почти 40 участников нападения на редут близ Кривого Торца в Донецкой области, сообщил глава ГУ Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Ранее организаторы блокады сообщили, что во вторник во второй половине дня вооруженные "титушки" штурмуют редут вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области. Один из участников блокады был ранен. Позднее в штабе блокады заявили, что "титушки" действуют совместно с полицией.

"Сегодня у 13.20 в колл-центр 102 поступило сообщение от анонима о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец, где находятся участники блокады, возник конфликт. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Торецкого отделение полиции. По состоянию на 14.40 полицейские задержали 37 человек, совершивших нападение на участников блокады", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Устанавливаются личности каждого участника конфликта. Ведется проверка.