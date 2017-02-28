наверх
28.02.201715:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция задержала 37 участников штурма редута в Кривом Торце - Аброськин

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (573)

    (обновлено: )147

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали почти 40 участников нападения на редут близ Кривого Торца в Донецкой области, сообщил глава ГУ Нацполиции Вячеслав Аброськин.

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Павлив: расширение блокады Донбасса запустит необратимые процессы в экономике

    Ранее организаторы блокады сообщили, что во вторник во второй половине дня вооруженные "титушки" штурмуют редут вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области. Один из участников блокады был ранен. Позднее в штабе блокады заявили, что "титушки" действуют совместно с полицией.

    "Сегодня у 13.20 в колл-центр 102 поступило сообщение от анонима о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец, где находятся участники блокады, возник конфликт. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Торецкого отделение полиции. По состоянию на 14.40 полицейские задержали 37 человек, совершивших нападение на участников блокады", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

    Устанавливаются личности каждого участника конфликта. Ведется проверка.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    ЕС - Украина - РФ: снова газ