наверх
01.03.201706:23
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Спецназ полиции в Авдеевке

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (179)

    (обновлено: )112
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    Последствия обстрелов в Авдеевке
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    Бойцы КОВД несут службу в Авдеевке
    ГУ НП Украины в Донецкой области
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    ГУ НП Украины в Донецкой области
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    ГУ НП Украины в Донецкой области
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    Корпуса оперативно-внезапного действия
    ГУ НП Украины в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Авдеевке
    Последствия обстрелов в Авдеевке
    ГУ НП Украины в Донецкой области
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    ГУ НП Украины в Донецкой области
    Бойцы КОВД в Авдеевке
    Мобильный пункт полиции в Авдеевке
    ГУ НП Украины в Донецкой области

    Рекомендуем

    Учения курсантов Военной академии ОдессыТанковые учения курсантов Военной академии Одессы20:32 28.02.2017
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в КиевеФотоитоги 28 февраля: ремонт моста в Киеве, осквернение памятника в Болграде, опустевшая Авдеевка19:10 28.02.2017
    Обстрел ТалакановкиОбстрел Талаковки: повреждена агротехника15:54 28.02.2017
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в КиевеРемонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве13:28 28.02.2017
    Фотожабы на обрушение моста в КиевеСоцсети взорвали фотожабы на "уставший" мост Кличко после обрушения12:58 28.02.2017
    Фотожабы на состояние дорог в УкраинеХороший асфальт на дороге не валяется: лучшие фотожабы на состояние трасс11:28 28.02.2017
    Владимир Рубан и Надежда Савченко в колонии в МакеевкеСавченко и Рубан в Макеевской колонии: встреча с пленными10:44 28.02.2017
    Ситуация в АвдеевкеКадры из Донбасса: опустевшая Авдеевка09:58 28.02.2017
    Демонтаж на Шулявском путепроводе после частичного обрушенияЧП на Шулявке в Киеве. Демонтаж обрушившейся части моста04:52 28.02.2017
    Все фотоленты
    Бойцы КОВД несут службу в Авдеевке

    Сотрудники КОВДа (Корпус оперативно-внезапного действия) покидают Авдеевку и возвращаются к месту постоянной дислокации, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Кадры из Донбасса: опустевшая Авдеевка

    "Бойцы спецподразделения несли службу исключительно в ночное время. Они патрулировали улицы, чтобы не только предотвратить факты мародерства и других правонарушений, но и мгновенно прийти на помощь людям в случае необходимости. Экипаж на бронированном автомобиле был готов отправиться в любую точку Авдеевки, чтобы в случае артиллерийского обстрела эвакуировать людей. К счастью, в эти дни таких случаев не было, тогда как во время прошлой командировки кордовцы (укр. КОРД) трижды спасали людей", – сказано в сообщении.

    Решение о выводе спецподразделения принято в связи с восстановлением электроснабжения города. 

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также: Огласите весь список. Что теряет Украина от "национализации" в ЛДНР

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки