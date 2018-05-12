Китайскому миллиардеру дали срок в США за подкуп чиновников ООН

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Китайский миллиардер получил четыре года тюрьмы за подкуп чиновников ООН, говорится в заявлении окружной прокуратуры Нью-Йорка.

"Энг Лап Сэнг (Дэвид Энг), председатель девелоперской компании Макао, был сегодня приговорен к 48 месяцам тюрьмы за участие в схеме по даче взятки послам ООН ради одобрения строительства конференц-центра в Макао", — сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагалось, что новый центр принимал бы, в том числе, среди других мероприятий, и ежегодную конференцию ООН по развитию, сообщает РИА Новости.

Ранее суд признал миллиардера виновным в подкупе чиновников ООН; 69-летнего девелопера признали также виновным в сговоре и отмывании денег.

В октябре 2015 года прокуратура Нью-Йорка начала расследование коррупционной схемы с возможным участием должностных лиц ООН, связанной со строительством недвижимости в китайском Макао. Обвинение представило доказательства, что Энг Лап Сэнг с 2010 по 2015 год заплатил двум представителям ООН сотни тысяч долларов для продвижения своего проекта. Один из фигурантов расследования экс-президент Генеральной Ассамблеи ООН и постпред Антигуа и Барбуда Джон Эш скончался в июне 2016 года. Бывший постпред Доминиканской республики Френсис Лоренсо уже признал себя виновным в получении взяток и в ожидании приговора находится на свободе под залогом.

В феврале популярную египетскую певицу Ширин Абдель Вахаб приговорили к тюремному заключению за шутки о чистоте Нила.