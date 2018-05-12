наверх
12.05.201801:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Китайскому миллиардеру дали срок в США за подкуп чиновников ООН

    (обновлено: )14
    Энг Лап Сэнга приговорили к 48 месяцам тюрьмы за участие в схеме по даче взятки послам ООН ради одобрения строительства конференц-центра в Макао.
    Доллары. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Китайский миллиардер  получил четыре года тюрьмы за подкуп чиновников ООН, говорится в заявлении окружной прокуратуры Нью-Йорка.

    "Энг Лап Сэнг (Дэвид Энг), председатель девелоперской компании Макао, был сегодня приговорен к 48 месяцам тюрьмы за участие в схеме по даче взятки послам ООН ради одобрения строительства конференц-центра в Макао", — сообщает пресс-служба ведомства.

    Доллары
    Украинское фото
    Вакаров: Антикорсуду тоже не победить коррупцию

    Предполагалось, что новый центр принимал бы, в том числе, среди других мероприятий, и ежегодную конференцию ООН по развитию, сообщает РИА Новости.

    Ранее суд признал миллиардера виновным в подкупе чиновников ООН; 69-летнего девелопера признали также виновным в сговоре и отмывании денег.

    В октябре 2015 года прокуратура Нью-Йорка начала расследование коррупционной схемы с возможным участием должностных лиц ООН, связанной со строительством недвижимости в китайском Макао. Обвинение представило доказательства, что Энг Лап Сэнг с 2010 по 2015 год заплатил двум представителям ООН сотни тысяч долларов для продвижения своего проекта. Один из фигурантов расследования экс-президент Генеральной Ассамблеи ООН и постпред Антигуа и Барбуда Джон Эш скончался в июне 2016 года. Бывший постпред Доминиканской республики Френсис Лоренсо уже признал себя виновным в получении взяток и в ожидании приговора находится на свободе под залогом. 

    В феврале популярную египетскую певицу Ширин Абдель Вахаб приговорили к тюремному заключению за шутки о чистоте Нила.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Руслан Бортник
      Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
      Певица Элени Форейра
      Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
      Исполнение в Кривой Роге песни о российских солдатах в Сирии
      День Победы: без красного знамени и без памяти
      В школе Павлограда распылили неизвестное вещество
      Массовое отравление школьников в Черкассах