На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет

из открытых источников

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. На дне Марианской впадины, глубине более 10 км, обнаружен пластиковый пакет, сообщается в статье журнала Marine Policy. Находка была сделана в рамках проекта Японского агенства наук и технологий по изучению земли и моря JAMSTEC.

По мнению ученых, этот факт наглядно иллюстрирует масштабы загрязнения океана.

За 30 лет работы в рамках проекта исследователи обнаружили более 3000 единиц мусора в наиболее глубоких местах океана. За это время более 5000 раз на дно морей и океанов спускались дайверы или были отправлены глубоководные аппараты.

Более трети от общего числа находок составил микропластик — мелкие частицы пластика — от одноразовых упаковок. Более половины фрагментов мусора, найденных на глубине свыше 6000 м, также были представлены пластиком.

Вторым по распространенности оказался металлический мусор, составивший более четверти от общего количества находок. В 17% случаев поблизости были замечены глубоководные животные. Ученые опасаются, что загрязнения могут нанести непоправимый ущерб глубоководным экосистемам.

Ранее сообщалось, что Брюссель простился с одноразовыми пластиковыми пакетами: их распространение на кассах торговых точек запрещено в городе.