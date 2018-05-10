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    На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет

    (обновлено: )80312
    По данным ученых, более трети от общего числа находок на дне океана составил микропластик - мелкие частицы пластика - от одноразовых упаковок. Более половины фрагментов мусора, найденных на глубине свыше 6000 м, также были представлены пластиком.
    На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет
    из открытых источников

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. На дне Марианской впадины, глубине более 10 км, обнаружен пластиковый пакет, сообщается в статье журнала Marine Policy. Находка была сделана в рамках проекта Японского агенства наук и технологий по изучению земли и моря JAMSTEC.

    ID-карта
    УНИАН
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    По мнению ученых, этот факт наглядно иллюстрирует масштабы загрязнения океана.

    За 30 лет работы в рамках проекта исследователи обнаружили более 3000 единиц мусора в наиболее глубоких местах океана. За это время более 5000 раз на дно морей и океанов спускались дайверы или были отправлены глубоководные аппараты.

    Более трети от общего числа находок составил микропластик — мелкие частицы пластика — от одноразовых упаковок. Более половины фрагментов мусора, найденных на глубине свыше 6000 м, также были представлены пластиком.

    Вторым по распространенности оказался металлический мусор, составивший более четверти от общего количества находок. В 17% случаев поблизости были замечены глубоководные животные. Ученые опасаются, что загрязнения могут нанести непоправимый ущерб глубоководным экосистемам.

    Ранее сообщалось, что Брюссель простился с одноразовыми пластиковыми пакетами: их распространение на кассах торговых точек запрещено в городе.

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