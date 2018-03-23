Бумага или пластик. За ID-картой занимайте очередь

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине запретили бумажные паспорта. Изменения были внесены в соответствующее постановление на заседании Кабмина 21 марта. Сообщается, что это решение было принято, так как подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карты.

Стоит напомнить, что ID-паспорта начали выдавать в Украине в 2016 году — это пластиковая карточка с чипом, где хранятся биометрические данные владельца, в частности, цифровая фотография и подпись. Также она содержит номер и серию паспорта, данные о месте регистрации и проживания, семейное положение и детей — то есть такую же информацию, как и на страницах бумажного документа. Кроме того, в паспорт заносится налоговый номер.

Правда, почти сразу начала появляться информация о том, что у граждан возникают проблемы в банках, где они не могут решить свои дела с ID-картой.

Подробнее о том, как работают с ID-паспортами, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

blacksea.tv Руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки міграційна служба вже видала ID-паспортів?

— На сьогоднішній день в Україні оформлено вже майже один мільйон 700 тисяч ІD-карток.

В яких регіонах найбільш активно оформлюють нові документи? Чи готові потужності, чи готова Держміграційна служба?

— Насправді це рішення, яке ухвалено сьогодні Кабміном, воно більше є технічним, тому що тією постановою, яка регламентує оформлення та видачу паспорту у формі картки, тобто ІD-картки, вилучено пункт про те, що за відсутності необхідного обладнання може видаватись паспорт-книжечка. Справа в тому, що в нас підрозділи Міграційної служби, всі близько 600 підрозділів вже давно забезпечені обладнанням, і паспорт-книжечка вже давно в Україні не видається. Тому фактично вже практика життя показує, що ми вже не використовуємо паспорт-книжечку і не видаємо її.

Наявність такого обладнання майже в усіх установах дозволяє позбутись черг, які були недавно?

— Насправді черги у нас залишаються через підвищений попит на закордонні паспорти, оскільки обладнання, на якому оформлюються закордонні паспорти і обладнання, на якому оформлюються ІD-картки – це одне і те саме обладнання, тобто і те, і те — біометричні документи, і для їх оформлення необхідне обладнання.

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Тобто черги залишаються?

— Ті підрозділи, де є електронна черга, там, де ми бачимо попит на закордонні окремо, на ІD-картки окремо, показують, що, як правило, на ІD-картки попит є задоволеним, тобто немає ажіотажу, немає великих черг. Зараз трішки є напружений сезон по ІD-картках, оскільки йде підготовка до ЗНО, тобто діти оформлюють паспорти по досягненню 14 років, і ці паспорти їм потрібні для реєстрації на ЗНО і т.д., тобто зараз трошки напружений період. Але, тим не менше, всі керівники територіальних органів отримали відповідні вказівки активізувати роботу з закладами освіти для того, щоб забезпечити той процес.

Громадяни жаліються, що в банк та нотаріусу необхідно надавати, крім картки, довідку про реєстрацію місця проживання. Рідерів в цих установах поки немає.

— Насамперед я хочу сказати, що ІD-картка є самодостатнім документом. Вона не потребує жодної іншої будь-якої довідки чи зчитування чіпу для того, щоб засвідчити особу, підтвердити особу, тобто для ІD-картки ніяких додатків не потрібно. Довідку, витяг з реєстру, дійсно, за заявою громадян ми безкоштовно видаємо. Вона є підтвердженням місця реєстрації, місця проживання, і для тих установ, які і досі ще вимагають це, тому що, в принципі, Україна прямує до того, щоб повністю відв’язати отримання будь-яких послуг від реєстрації місця проживання, щоб це не були пов’язані речі, як це відбувається в усьому світі, принаймні, в європейському співтоваристві. Якщо певна установа ще хоче цього, окей, людина може надати таку довідку, але це абсолютно, по-перше, не означає, що цю довідку потрібно носити з собою, носити з собою весь час постійно її не потрібно і абсолютно це не означає, що всім установам, які працюють з документами, які посвідчують особу, треба мати рідери. Насамперед, треба сказати, що рідери мають всі банківські установи, які працюють з безконтактними картами платіжними, вони мають обладнання для зчитування ІD-карт, тому що обладнання теж саме, технологія однакова — як для безконтактних карток платіжних, так і для ІD-карти.

Що робити громадянам, у яких вимагають додаткові документи або кажуть, що потрібен паперовий паспорт-книжечка?

— На друге питання можу зразу сказати, в першу чергу поінформувати нас. Я думаю, що така ситуація вже в Україні була актуальна для початку 2016 року, коли тільки розпочалось оформлення і видача ІD-карток, коли, дійсно, ще не всі знали, ми тоді отримували багато сигналів, і дуже багато працювали зі всіма закладами і установами, щоб довести інформацію про новий паспорт. Сьогодні це навряд чи актуально, я думаю, що всі вже знають, що у нас це новий документ. Стосовно надання будь-яких інших довідок, то в залежності від ситуації людина може приймати рішення стосовно того, надавати чи не надавати ті чи інші документи з тією чи іншою метою. Я хочу повторити, що для встановлення особи ІD-картка є самодостатнім документом, вона не потребує будь-яких інших довідок.

Напомним, координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отмечает, что в Украине пока невозможно использование паспортов в виде ID-карточек во всех процессах, связанных с выборами.