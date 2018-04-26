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    В США опубликовали последнюю часть документов по убийству Кеннеди

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    Отмечается, что опубликованные национальными архивами в четверг 19 045 документов представляют финальный релиз.
    Джордж и Жаклин Кеннеди

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Национальные архивы США в четверг опубликовали последнюю партию — свыше 19 тысяч документов, связанных с делом об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

    Президент США Джон Кеннеди
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    След Советов. В США обнародованы тысячи документов об убийстве Кеннеди

    "Основываясь на обзорах, которые провели агентства в соответствии с распоряжением президента, нацархивы опубликовали 3539 документов 15 декабря, 10 744 документа 17 ноября, 13 213 документов 9 ноября и 676 документов 3 ноября прошлого года. Опубликованные сегодня 19 045 документов представляют финальный релиз документов", — сообщается в пресс-релизе на сайте национальных архивов.

    Как отмечается, вся информация, которая на данный момент осталась засекреченной, должна быть снова пересмотрена на предмет необходимости сохранения секретности до 26 октября 2021 года.

    Закон о публикации документов еще в 1992 году подписал действующий в тот момент президент Джордж Буш-старший. Согласно нему, данные сведения могут увидеть свет через 25 лет, если глава государства одобрит это.

    Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать секретные в прошлом материалы.

    Джон Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.

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