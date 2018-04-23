Кейт Миддлтон госпитализирована

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина, Мария Табак. Герцогиня Кембриджская Кейт в понедельник утром была доставлена в лондонскую больницу St Mary's Hospital, где ей предстоит родить третьего ребенка.

"Герцогиня на машине прибыла из Кенсингтонского дворца в отделение Lindo Wing в больнице St Mary's Hospital вместе с герцогом Кембриджским", — говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Ребенок принца Уильяма и Кейт займет пятое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, отца принца Уильяма, брата принца Джорджа и сестры принцессы Шарлотты.

Пол будущего ребенка в соответствии с протоколом заранее не сообщался, более того, герцог и герцогиня во время трех беременностей Кейт утверждали, что отказались узнавать, кто именно родится, желая, чтобы это до последнего момента осталось сюрпризом.

В частном крыле больницы St Mary's Hospital родились и принц Джордж, и принцесса Шарлотта. Там же принцесса Уэльская Диана в свое время родила принца Уильяма и его брата принца Гарри.

Вероятней всего, герцогиня, как и в случае с принцессой Шарлоттой, будет выписана в тот же день, так что, возможно, уже вечером новорожденного увидят многочисленные журналисты, собирающиеся сейчас у больницы, а с ними и весь мир.