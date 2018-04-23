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    В Германии продают бургеры с червями

    (обновлено: )18610
    Подобные бургеры уже пользуются успехом в Нидерландах и Бельгии. В общей сложности их концепт разрабатывался стартапом Bugfoundation четыре года
    Сеть супермаркетов в Германии запустила в продажу бургеры с червями
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Одна из сетей супермаркетов в немецком городе Аахен запустила в продажу бургеры с червями, сообщает Reuters.

    "Черви очень питательные из-за высокого содержания белка. Они выращиваются в Нидерландах", — говорится в сообщении.

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    instagram.com/mimles
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    Данные бургеры подаются с листьями салата, луком и помидорами.

    В СМИ пояснили, что подобные бургеры уже пользуются успехом в Нидерландах и Бельгии. В общей сложности их концепт разрабатывался стартапом Bugfoundation четыре года.

    Один из основателей стартапа Барис Озел объяснил, что идея создания таких бургеров возникла после поездки вместе в Юго-Восточную Азию, где нередко едят насекомых.

    "У нас есть люди, которые очень рады узнать о появлении таких бургеров и ждут их с нетерпением", — сказал менеджер сети супермаркетов.

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