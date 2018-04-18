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    "Рот создан для еды". В Уганде запретят оральный секс

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    Президент Уганды выступил с речью, направленной против "неправильных сексуальных практик" на территории страны. По его словам, их насаждают некие "чужаки".
    Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени
    JEWEL SAMAD / AFP

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что хотел бы запретить оральный секс на территории страны, сообщило издание Metro.

    Мусевени произнес речь, направленную против "неправильных сексуальных практик" в рамках кампании по их криминализации. По его словам, их насаждают некие "чужаки".

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    "Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом, и где он находится", — заявил политик.

    С февраля 2014 года в Уганде гомосексуализм преследуется по закону. Тем, кого уличили в однополой связи впервые, грозит до 14 лет тюрьмы. Гомосексуалам-рецидивистам, а также вступившим в половой контакт с несовершеннолетними или больными людьми предстоит пожизненное заключение. После подписания закона Мусевени сделал заявление, что занимающиеся оральным сексом люди "заболеют глистами".

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