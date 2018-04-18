"Рот создан для еды". В Уганде запретят оральный секс

JEWEL SAMAD / AFP

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что хотел бы запретить оральный секс на территории страны, сообщило издание Metro.

Мусевени произнес речь, направленную против "неправильных сексуальных практик" в рамках кампании по их криминализации. По его словам, их насаждают некие "чужаки".

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"Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом, и где он находится", — заявил политик.

С февраля 2014 года в Уганде гомосексуализм преследуется по закону. Тем, кого уличили в однополой связи впервые, грозит до 14 лет тюрьмы. Гомосексуалам-рецидивистам, а также вступившим в половой контакт с несовершеннолетними или больными людьми предстоит пожизненное заключение. После подписания закона Мусевени сделал заявление, что занимающиеся оральным сексом люди "заболеют глистами".