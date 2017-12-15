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    Общество

    В Ивано-Франковске потребовали запретить пропаганду гомосексуализма

    (обновлено: )17331
    Проект обращения в начале сессии предложил представитель христианского "Движения за жизнь". Городской голова Руслан Марцинкив согласился внести его в повестку дня
    Гей парад. Архивное фото
    flickr.com/Guillaume Paumier

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Ивано-Франковский городской совет принял обращение к руководству страны с требованием "законодательно запретить пропаганду гомосексуализма и защитить традиционную семью". Об этом сообщает местный сайт "Курс".

    Проект обращения в начале сессии предложил представитель христианского "Движения за жизнь". Городской голова Руслан Марцинкив согласился внести его в повестку дня. Позже, не зачитывая и не ознакомив депутатов с содержанием документа, Марцинкив поставил его на голосование.

    Копия обращения
    Копия обращения
    Копия обращения

    Все 29 присутствующих в зале избранников проголосовали "за".

    Напомним, Австралия разрешила однополые браки в начале декабря.

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