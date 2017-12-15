В Ивано-Франковске потребовали запретить пропаганду гомосексуализма

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Ивано-Франковский городской совет принял обращение к руководству страны с требованием "законодательно запретить пропаганду гомосексуализма и защитить традиционную семью". Об этом сообщает местный сайт "Курс".

Проект обращения в начале сессии предложил представитель христианского "Движения за жизнь". Городской голова Руслан Марцинкив согласился внести его в повестку дня. Позже, не зачитывая и не ознакомив депутатов с содержанием документа, Марцинкив поставил его на голосование.

Копия обращения

Копия обращения

Копия обращения

Все 29 присутствующих в зале избранников проголосовали "за".

Напомним, Австралия разрешила однополые браки в начале декабря.