Австралийские ученые утверждают, что пить кофе полезно

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Питье кофе приносит пользу здоровью, считают австралийские ученые из Института Бейкера. Этот продукт может снизить частоту сердечных аритмий, сообщает портал EurekAlert!.

Специалисты проанализировали связь между употреблением кофеина и частотой предсердных и желудочковых нарушений сердечного ритма у более чем 220 тысяч человек. В результате выяснилось, что риск фибрилляции предсердий снижается при активном употреблении кофе.

Ученые сообщают, что о негативном воздействии на организм говорят лишь единичные случаи.

Кофеин выступает в качестве стимулятора нервной системы и блокирует воздействие аденозина, провоцирующего фибрилляцию предсердий. Не влияет на желудочковую аритимию доза кофеина, равная 500 миллиграммам в день. При этом у пациентов, перенесших инфаркт миокарда и получавших около 350 миллиграммов кофеина в день, частота сердечных сокращений нормализовалась.

В среднем же, ученые признали безопасной дозу 300 миллиграммов кофеина в день.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии суд признал, что компания Starbucks и другие производители и продавцы кофе в штате должны снабжать свою продукцию специальной пометкой о риске возникновения онкологических заболеваний.