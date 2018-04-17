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    Австралийские ученые утверждают, что пить кофе полезно

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    Специалисты проанализировали связь между употреблением кофеина и частотой предсердных и желудочковых нарушений сердечного ритма у более чем 220 тысяч человек.
    Кофе с потрясающей пенкой. Архивное фото
    My cofi, facebook

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Питье кофе приносит пользу здоровью, считают австралийские ученые из Института Бейкера. Этот продукт может снизить частоту сердечных аритмий, сообщает портал EurekAlert!.

    Кофе с потрясающей пенкой
    My cofi, facebook
    Когда бариста художник. На Тайване варят кофе с поражающей воображение пенкой

    Специалисты проанализировали связь между употреблением кофеина и частотой предсердных и желудочковых нарушений сердечного ритма у более чем 220 тысяч человек. В результате выяснилось, что риск фибрилляции предсердий снижается при активном употреблении кофе.

    Ученые сообщают, что о негативном воздействии на организм говорят лишь единичные случаи.

    Кофеин выступает в качестве стимулятора нервной системы и блокирует воздействие аденозина, провоцирующего фибрилляцию предсердий. Не влияет на желудочковую аритимию доза кофеина, равная 500 миллиграммам в день. При этом у пациентов, перенесших инфаркт миокарда и получавших около 350 миллиграммов кофеина в день, частота сердечных сокращений нормализовалась.

    В среднем же, ученые признали безопасной дозу 300 миллиграммов кофеина в день.

    Ранее сообщалось, что в Калифорнии суд признал, что компания Starbucks и другие производители и продавцы кофе в штате должны снабжать свою продукцию специальной пометкой о риске возникновения онкологических заболеваний.

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