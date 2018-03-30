В США кофе признали потенциальным канцерогеном

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина.

В Калифорнии суд признал, что компания Starbucks и другие производители и продавцы кофе в штате должны снабжать свою продукцию специальной пометкой о риске возникновения онкологических заболеваний, сообщает телеканал CBS

Судебные разбирательства начались по иску активистов, ссылающихся на законодательство штата, требующее подобных предупреждений для широкого ряда веществ и химикатов.

В список канцерогенных веществ также входит акриламид, образующийся в кофе при поджаривании зерен. Представители кофейной индустрии настаивали, что вещество содержится в кофе в безвредных количествах и, таким образом, должно быть исключено из-под действия законодательства.

Однако, по мнению рассматривавшего иск судьи, ответчики не смогли доказать, что акриламид действительно не угрожает здоровью потребителей.

Ранее в Американской ассоциации сердца заявили, что употребление кофе может сократить риски сердечных заболеваний и инсульта.