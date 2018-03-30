наверх
30.03.201807:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США кофе признали потенциальным канцерогеном

    (обновлено: )5
    В список канцерогенных веществ входит акриламид, образующийся в кофе при поджаривании зерен. Представители кофейной индустрии настаивали, что вещество содержится в кофе в безвредных количествах.
    Кашка с зернами кофе
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. 

    Кофе с потрясающей пенкой
    My cofi, facebook
    Когда бариста художник. На Тайване варят кофе с поражающей воображение пенкой
    В Калифорнии суд признал, что компания Starbucks и другие производители и продавцы кофе в штате должны снабжать свою продукцию специальной пометкой о риске возникновения онкологических заболеваний, сообщает телеканал CBS.

    Судебные разбирательства начались по иску активистов, ссылающихся на законодательство штата, требующее подобных предупреждений для широкого ряда веществ и химикатов.

    В список канцерогенных веществ также входит акриламид, образующийся в кофе при поджаривании зерен. Представители кофейной индустрии настаивали, что вещество содержится в кофе в безвредных количествах и, таким образом, должно быть исключено из-под действия законодательства.

    Однако, по мнению рассматривавшего иск судьи, ответчики не смогли доказать, что акриламид действительно не угрожает здоровью потребителей.

    Ранее в Американской ассоциации сердца заявили, что употребление кофе может сократить риски сердечных заболеваний и инсульта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Торговый представитель РФ в США Александр Стадник
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве
    Арест Савченко: следствие, суд
    Олег Петренко
    Медреформа или медицинский геноцид?