Выше крыши. Биткоин достиг $8 тыс

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу вечером закрепилась на уровне в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. При этом аналитики считают, что стоимость биткоина еще не стабилизировалась.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 5,89% — до 8,086 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 4,85%, до 8,085 тысячи долларов, на Binance — на 6,27%, до 8,087 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также в плюсе: Ethereum дорожал на 11,65%, до 514,6 доллара, Ripple — на 21,49%, до 0,68 доллара, Bitcoin Cash — на 8,43%, до 766,09 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 326,89 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

"Вероятно, рост биткоина на 18% за 24 часа связан с тем, что он был признан халяльным. Во-вторых, произошло закрытие большого числа шорт-позиций на биржах, а также в биткоин пришли институциональные инвесторы", — прокомментировал РИА Новости основатель блокчейна Universa Александр Бородич.

Эксперт считает, что цена биткоина может колебаться, в том числе на фоне последних новостей.