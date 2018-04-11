В Париже продали скелет динозавра

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КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Скелет динозавра диплодока продали на торгах аукционного дома Drouot в Париже за 1,443 миллиона евро, свидетельствуют данные торгов.

Высота скелета длинношеего динозавра составляет три метра, длина — 12 метров. Устроители аукциона планировали выручить за него 450-550 тысяч евро.

Чуть меньшую сумму, чем за скелет диплодока — 1,408 миллиона, выложил неизвестный покупатель за скелет другого динозавра — аллозавра.

Возраст обоих скелетов оценивается в более чем 145 миллионов лет. Оба лота попали в руки одного зарубежного коллекционера.

Ранее ученые обнаружили кости динозавра, принадлежащего к ранее не известному виду, в пустыне Сахара на территории Египта. Сообщалось, что находка может пролить свет на эволюцию динозавров в Африке.