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    Экс-президент Бразилии доставлен к месту заключения

    (обновлено: )5401
    В течение двух дней Лула укрывался в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу среди своих сторонников. В субботу он все-таки вышел из здания и сдался в руки полиции.
    Экс-президент Бразилии Инасио Лула да Силва
    wikipedia

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу вечером был доставлен на самолете в городе Куритиба, где он начнет отбывать свое тюремное заключение, сообщает канал Globo.

    Из аэропорта его на вертолете перевезли в здание федеральной полиции, где для него подготовлена временная камера.

    При этом рядом со зданием собралась толпа людей, протестующих против ареста. Военизированная полиция применяет для их разгона светошумовые гранаты и резиновые пули.

    В течение двух дней Лула укрывался в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу среди своих сторонников. В субботу он все-таки вышел из здания и сдался в руки полиции, хотя изначально для добровольной сдачи ему было отведено время до середины дня пятницы.

    В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.

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