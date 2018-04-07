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    Во Франции мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца

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    53-летний мужчина смог выжить после 18-часовой остановки сердца благодаря гипотермии, когда его нашли родственники на берегу реки, температура тела мужчины была 22 градуса.
    Операция на сердце. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. На юге Франции 53-летний мужчина смог выжить после 18-часовой остановки сердца благодаря состоянию гипотермии — снижению температуры тела, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио France Info.

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    Случай произошел около трех недель назад на берегу реки Орб, но СМИ о нем стало известно только сейчас. Мужчина собирался навестить брата, но не дошел до него. Семья бросилась на поиски и нашла его на берегу реки без сознания, с остановкой сердца. Температура тела была 22 градуса. Врачи больницы города Безье сделали пострадавшему прямой массаж сердца. Затем мужчину перевели в больницу в Монпелье. Его сердце снова стало биться только через 18 часов после остановки.

    По словам врачей, мужчина выжил именно благодаря низкой температуре тела. "Гипотермия замедляет работу организма, и это замедление предотвращает последствия болезни. Это своего рода замораживание", — пояснил специалист службы неотложной медпомощи. При этом он призвал не доверять историям из научной фантастики.

    "Реальность заключается в том, что когда человек, например, падает в реку и очень быстро наступает охлаждение организма, то врачи могут попробовать провести длительную реанимацию, медленно согревая тело. И можно надеяться на то, что пациент восстановится с очень ограниченными последствиями или без осложнений", — рассказывает врач. "Но выжить после 18-часовой остановки сердца — это действительно удивительный случай", — добавил он, напомнив, что подобное уже происходило как во Франции, так и в других странах.

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