Во Франции мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. На юге Франции 53-летний мужчина смог выжить после 18-часовой остановки сердца благодаря состоянию гипотермии — снижению температуры тела, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио France Info.

Случай произошел около трех недель назад на берегу реки Орб, но СМИ о нем стало известно только сейчас. Мужчина собирался навестить брата, но не дошел до него. Семья бросилась на поиски и нашла его на берегу реки без сознания, с остановкой сердца. Температура тела была 22 градуса. Врачи больницы города Безье сделали пострадавшему прямой массаж сердца. Затем мужчину перевели в больницу в Монпелье. Его сердце снова стало биться только через 18 часов после остановки.

По словам врачей, мужчина выжил именно благодаря низкой температуре тела. "Гипотермия замедляет работу организма, и это замедление предотвращает последствия болезни. Это своего рода замораживание", — пояснил специалист службы неотложной медпомощи. При этом он призвал не доверять историям из научной фантастики.

"Реальность заключается в том, что когда человек, например, падает в реку и очень быстро наступает охлаждение организма, то врачи могут попробовать провести длительную реанимацию, медленно согревая тело. И можно надеяться на то, что пациент восстановится с очень ограниченными последствиями или без осложнений", — рассказывает врач. "Но выжить после 18-часовой остановки сердца — это действительно удивительный случай", — добавил он, напомнив, что подобное уже происходило как во Франции, так и в других странах.