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    В Одессе нашли тело мужчины с ножом в сердце

    (обновлено: )290
    Предположительная причина смерти – ножевое ранение в сердце. Правоохранители устанавливают личность убитого мужчины и обстоятельства, при которых он погиб.
    Убийство в Одессе
    7kanal.com.ua

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Ночью в Одессе в Семафорном переулке возле кинотеатра обнаружили тело неизвестного мужчины. Погибшему около 50 лет. Предположительная причина смерти – ножевое ранение в сердце, сообщает "7 канал".

    На место вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу.

    Правоохранители устанавливают личность убитого мужчины и обстоятельства, при которых он погиб.

    Установленные на здании видеокамеры зафиксировали момент, как неизвестный нанес мужчине удар в область груди и бросился прочь.

    Ранее сообщалось, что под Черновцами в снегу нашли тело экс-депутата.

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