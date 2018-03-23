В Одессе нашли тело мужчины с ножом в сердце

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Ночью в Одессе в Семафорном переулке возле кинотеатра обнаружили тело неизвестного мужчины. Погибшему около 50 лет. Предположительная причина смерти – ножевое ранение в сердце, сообщает "7 канал".

На место вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу.

Правоохранители устанавливают личность убитого мужчины и обстоятельства, при которых он погиб.

Установленные на здании видеокамеры зафиксировали момент, как неизвестный нанес мужчине удар в область груди и бросился прочь.

Ранее сообщалось, что под Черновцами в снегу нашли тело экс-депутата.