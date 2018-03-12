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    В мире

    Китайская телеведущая удивила зрителей "вечной молодостью"

    (обновлено: )68120
    Телеведущая Ян Дан впервые рассказала китайцам о погоде с экрана телевизора в 1996 году, когда ей было 22 года. С тех пор прошло уже 22 года, Ян Дан уже 44, а выглядит она так же, как и в 1996 году.
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    В Китае телеведущая ведет 22 года прогноз погоды и не стареет
    Daily Mail

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Ведущая прогноза погоды на китайском канале стала настоящей сенсацией, когда зрители узнали сколько ей лет. За 22 года работы на экране девушка нисколько не постарела, сообщает издание Daily Mail.

    instagram.com/lasobrideperez
    Горячий прогноз погоды от аргентинской телеведущей на спортивном канале

    Телеведущая Ян Дан впервые рассказала китайцам о погоде с экрана телевизора в 1996 году, когда ей было 22 года. С тех пор прошло уже 22 года, Ян Дан уже 44, а выглядит она так же, как и в 1996 году.

    Это стало известно после того, как работники "Прогноза погоды" к Международному женскому дню поделились в китайских социальных сетях видеозаписью с "эволюцией" внешности телеведущей.

    "Многие пользователи интернета выросли, наблюдая за ее программой. Они удивляются, почему становятся старше, а она не стареет. Кажется, она только молодеет».

    Телеведущую прозвали нестареющей богиней, а под видеозаписью набралось более 20 тысяч комментариев. Секрет молодости ведущей не раскрыт, и пользователи сети строят свои догадки.

    Ранее сообщалось, что украинского критика, телеведущего, автора программы "Аргумент кино" Владимира Войтенко сбил автомобиль.

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