наверх
07.03.201811:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Убольшает. В американский словарь внесли слово из "Симпсонов"

    (обновлено: )75
    Слово впервые прозвучало в эпизоде "Лиза - бунтарь" в 1996 году, в котором школьникам показывали историю основателя города Спрингфилд.
    Мультсериал Simpsons
    wikipedia

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Слово из популярного анимационного сериала "Симпсоны" попало в американский словарь, пишет ВВС.

    Comic Con в Лондоне
    Tolga Akmen / AFP
    Бэтмен, Мардж Симпсон и Мать драконов. В Лондоне прошел Comic Con

    Как заявили в компании Merriam-Webster, в словаре теперь есть слово embiggens (убольшает), что означает делать что-то большим или более дорогим, экспансивным. В словаре говорится, что глагол употребляется в разговорной речи и носит юмористический оттенок.

    Слово впервые прозвучало в эпизоде "Лиза — бунтарь" в 1996 году, в котором школьникам показывали историю основателя города Спрингфилд.

    В сериале слово embiggens используется также в девизе города Спрингфилд "Благородный дух убольшает и самого маленького человека" ("A noble spirit embiggens the smallest man").

    Как сообщалось ранее, Страдающая от алкоголизма принцесса станет главной героиней мультфильма для взрослых Disenchantment ("Разочарование"), создателем которого выступит продюсер и сценарист популярного мультсериала "Симпсоны" Мэтт Грейнинг.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рекламная вывеска с надписью "Газпром" на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие