Убольшает. В американский словарь внесли слово из "Симпсонов"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Слово из популярного анимационного сериала "Симпсоны" попало в американский словарь, пишет ВВС.

Как заявили в компании Merriam-Webster, в словаре теперь есть слово embiggens (убольшает), что означает делать что-то большим или более дорогим, экспансивным. В словаре говорится, что глагол употребляется в разговорной речи и носит юмористический оттенок.

Слово впервые прозвучало в эпизоде "Лиза — бунтарь" в 1996 году, в котором школьникам показывали историю основателя города Спрингфилд.

В сериале слово embiggens используется также в девизе города Спрингфилд "Благородный дух убольшает и самого маленького человека" ("A noble spirit embiggens the smallest man").

Как сообщалось ранее, Страдающая от алкоголизма принцесса станет главной героиней мультфильма для взрослых Disenchantment ("Разочарование"), создателем которого выступит продюсер и сценарист популярного мультсериала "Симпсоны" Мэтт Грейнинг.