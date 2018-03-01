В США озеро Мичиган покрылось голубым льдом

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КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Жители поселка Макино-Сити (штат Мичиган, США) в конце февраля заметили, что лед в местном проливе стал красивого небесно-голубого цвета.

Ученые уже объяснили, что глыбы льда только кажутся голубыми, ведь в безветренную погоду чистая вода замерзает равномерно, поэтому образуются ровные пласты, которые по-особенному отражают солнечный свет.

По словам исследователя Теда Скамбоса, такой лед поглощает красную световую волну (самую длинную) и отражают синюю (самую короткую). Из-за этого кажется, что лед приобрел голубой оттенок. Такие явления фиксируются в местах с самой чистой проточной водой.

"Надо отдать должное тому, насколько чистая вода в озере Мичиган. По крайней мере, в этом месте", — сказал ученый.

Ранее сообщалось, что во время 63-й Российской антарктической экспедиции были найдены образцы древнейшего льда, чей возраст, предположительно, превышает 1,3 миллиона лет.