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    В США озеро Мичиган покрылось голубым льдом

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    Исследователи пояснили появление небесно-голубого льда невероятной чистотой воды озера Мичиган в этом районе. Лед поглощает часть световых волн, благодаря чему кажется голубым.
    Лед на озере Мичиган приобрел голубой цвет
    Фото yahoo.com

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Жители поселка Макино-Сити (штат Мичиган, США) в конце февраля заметили, что лед в местном проливе стал красивого небесно-голубого цвета.

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    Ученые уже объяснили, что глыбы льда только кажутся голубыми, ведь в безветренную погоду чистая вода замерзает равномерно, поэтому образуются ровные пласты, которые по-особенному отражают солнечный свет.

    По словам исследователя Теда Скамбоса, такой лед поглощает красную световую волну (самую длинную) и отражают синюю (самую короткую). Из-за этого кажется, что лед приобрел голубой оттенок. Такие явления фиксируются в местах с самой чистой проточной водой.

    "Надо отдать должное тому, насколько чистая вода в озере Мичиган. По крайней мере, в этом месте", — сказал ученый.

    Ранее сообщалось, что во время 63-й Российской антарктической экспедиции были найдены образцы древнейшего льда, чей возраст, предположительно, превышает 1,3 миллиона лет.

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