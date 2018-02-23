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    Женщина на авто пыталась въехать в Белый дом, перекрыты улицы

    (обновлено: )4410
    По предварительным данным женщина не ставила своей целью причинить вред кому-то в Белом доме. Секретные службы продолжают работать в зоне Белого дома, которая перекрыта для посещений.
    Белый дом. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Женщина, которая известна спецслужбам США и страдает психическими проблемами, пыталась в пятницу въехать на территорию Белого дома на автомобиле, сообщает CNN со ссылкой на источники в спецслужбах.

    Мужчина во флаге США перелез забор Белого дома. Видео
    Еuronews (на русском)
    Мужчина во флаге США перелез забор Белого дома

    По словам собеседников телеканала, по предварительным данным она не ставила своей целью причинить вред кому-то в Белом доме.

    Женщина была задержана, ее машина пострадала (разбито заднее стекло) в момент, когда она въехала в одно из заграждений. Ее оперативно задержала полиция.

    Несколько улиц, окружающих Белый дом, перекрыты. Секретные службы продолжают работать в зоне Белого дома, которая перекрыта для посещений.

    По данным телеканала, речь идёт о попытке пересечь один из периметров зон безопасности вокруг Белого дома.

    В 2017 году возле контрольно-пропускного пункта у Белого дома в Вашингтоне власти задержали мужчину, который заявил, что в его автомобиле заложена бомба.

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