Женщина на авто пыталась въехать в Белый дом, перекрыты улицы

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Женщина, которая известна спецслужбам США и страдает психическими проблемами, пыталась в пятницу въехать на территорию Белого дома на автомобиле, сообщает CNN со ссылкой на источники в спецслужбах.

По словам собеседников телеканала, по предварительным данным она не ставила своей целью причинить вред кому-то в Белом доме.

Женщина была задержана, ее машина пострадала (разбито заднее стекло) в момент, когда она въехала в одно из заграждений. Ее оперативно задержала полиция.

Несколько улиц, окружающих Белый дом, перекрыты. Секретные службы продолжают работать в зоне Белого дома, которая перекрыта для посещений.

По данным телеканала, речь идёт о попытке пересечь один из периметров зон безопасности вокруг Белого дома.

В 2017 году возле контрольно-пропускного пункта у Белого дома в Вашингтоне власти задержали мужчину, который заявил, что в его автомобиле заложена бомба.