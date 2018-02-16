ООН сообщила, чем грозит человечеству изменение климата

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина.
По его словам, в огромном количестве современных конфликтов так или иначе прослеживается экологическая составляющая.
Эксперт заявил, что с изменением климата население на определенных территориях земного шара не сможет проживать на этих землях и вынуждено будет искать более приемлемые для себя условия: "При этом неизбежно возникают такие вопросы, как "климатическая миграция", столкновение пришлого населения с местным и так далее. Отсюда вытекает целый ряд последствий, которые напрямую воздействуют на вопросы безопасности: вопрос водных ресурсов, вопрос истощения и разнообразия сельскохозяйственных возможностей".
Для того, чтобы противостоять этой тенденции, ЮНЕП подписала соглашение о сотрудничестве с Мюнхенской конференцией, что позволит взглянуть на вопросы обеспечения безопасности с учетом экологической составляющей.
Ранее Франсуа Жеменн специалист по геополитике в области окружающей среды заявил, что смягчить последствия климатических изменений возможно, но можно разработать программы адаптации, которые позволят компенсировать потерю урожая, предоставляя людям иные способы получения средств к существованию.