ООН сообщила, чем грозит человечеству изменение климата

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина.

Координатор программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Махир Алиев заявил, что последствия глобальных изменений климата на земном шаре, а также другие экологические проблемы все чаще становятся катализатором конфликтных ситуаций, сообщает Центр новостей ООН.

По его словам, в огромном количестве современных конфликтов так или иначе прослеживается экологическая составляющая.

Эксперт заявил, что с изменением климата население на определенных территориях земного шара не сможет проживать на этих землях и вынуждено будет искать более приемлемые для себя условия: "При этом неизбежно возникают такие вопросы, как "климатическая миграция", столкновение пришлого населения с местным и так далее. Отсюда вытекает целый ряд последствий, которые напрямую воздействуют на вопросы безопасности: вопрос водных ресурсов, вопрос истощения и разнообразия сельскохозяйственных возможностей".

Для того, чтобы противостоять этой тенденции, ЮНЕП подписала соглашение о сотрудничестве с Мюнхенской конференцией, что позволит взглянуть на вопросы обеспечения безопасности с учетом экологической составляющей.

Ранее Франсуа Жеменн специалист по геополитике в области окружающей среды заявил, что смягчить последствия климатических изменений возможно, но можно разработать программы адаптации, которые позволят компенсировать потерю урожая, предоставляя людям иные способы получения средств к существованию.