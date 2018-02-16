наверх
16.02.201810:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    В мире

    ООН сообщила, чем грозит человечеству изменение климата

    (обновлено: )20510
    Как заверили в ООН, в огромном количестве современных конфликтов так или иначе прослеживается экологическая составляющая.
    Планета Земля
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. 

    Климатолог Штефан Рамсторф
    wikipedia
    Климатолог: человечество на всех парах летит к катастрофе
    Координатор программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Махир Алиев заявил, что последствия глобальных изменений климата на земном шаре, а также другие экологические проблемы все чаще становятся катализатором конфликтных ситуаций, сообщает Центр новостей ООН.

    По его словам, в огромном количестве современных конфликтов так или иначе прослеживается экологическая составляющая.

    Эксперт заявил, что с изменением климата население на определенных территориях земного шара не сможет проживать на этих землях и вынуждено будет искать более приемлемые для себя условия: "При этом неизбежно возникают такие вопросы, как "климатическая миграция", столкновение пришлого населения с местным и так далее. Отсюда вытекает целый ряд последствий, которые напрямую воздействуют на вопросы безопасности: вопрос водных ресурсов, вопрос истощения и разнообразия сельскохозяйственных возможностей".

    Для того, чтобы противостоять этой тенденции, ЮНЕП подписала соглашение о сотрудничестве с Мюнхенской конференцией, что позволит взглянуть на вопросы обеспечения безопасности с учетом экологической составляющей.

    Ранее Франсуа Жеменн специалист по геополитике в области окружающей среды заявил, что смягчить последствия климатических изменений возможно, но можно разработать программы адаптации, которые позволят компенсировать потерю урожая, предоставляя людям иные способы получения средств к существованию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Украинский скелетонист Владислав Гераскевич
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?