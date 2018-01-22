"Здравствуй, красавица". В Шотландии уволен смущавший покупателей робот

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Робота Фабио, который смущал покупателей, уволили из супермаркета в Шотландии через неделю после начала его работы, сообщает издание Telegraph.

По данным издания, "шоп-бота" Фабио "наняли" на работу ассистентом в одном из супермаркетов в Эдинбурге в качестве эксперимента. Его запрограммировали на то, чтобы он показывал покупателям, где находятся нужные им товары.

В первое время Фабио пользовался популярностью у посетителей супермаркета Margiotta. Робот приветствовал посетителей словами "здравствуй, красавица", давал "пять", шутил и предлагал обняться.

Тем не менее, вскоре советы робота оказались бесполезными. Например, на вопрос о том, где найти пиво, "шоп-бот" говорил посетителям идти в отдел с алкоголем. Также Фабио не справился с задачами промоутера – он смог предложить попробовать свинину только двум покупателям, в то время как обычный консультант в среднем мог уговорить 12 человек за 15 минут.

telegraph.co.uk Робот Фабио из шотландского магазина

Одна из управляющих сети супермаркетов, Луиза Марджиотта, рассказала, что посетители начали избегать Фабио. "Разговоры с ним проходили не очень гладко. Возникла проблема, связанная с тем, что робот был ограничен в передвижении. Он не мог ездить по всему магазину и отводить покупателей к нужным им продуктам", — сказала Марджиотта.

Когда роботу сказали, что его увольняют, он спросил: "Вы злитесь?". Несколько работников магазина заплакали, когда Фабио упаковали и отправили назад в лабораторию университета Хериота-Уатта.

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