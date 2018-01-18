Сильный взрыв произошел возле полицейского участка в шведском Мальме

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Сильный взрыв близ полицейского участка в микрорайоне Розенгорд в городе Мальме произошел в среду вечером, 17 января, пострадавших нет, сообщает полиция Мальме.

"Детонация некоего взрывного предмета произошла во дворе близ полицейского участка", — говорится в сообщении для прессы.

Sdsvenskan Мужчина, задержанный вскоре после взрыва в Мальме

Сообщение поступило после 22.00 по Киеву и, по описаниям очевидцев, взрыв был сильным. Пострадавших среди людей нет, есть сообщения о поврежденных автомобилях, но их число неизвестно. Место взрыва оцеплено, на месте работают взрывотехники.

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По данным местной газеты Sydsvenskan, причиной взрыва стала, судя по всему, не граната, а некое другое взрывное устройство. Через некоторое время после детонации полиция задержала одного человека (фото см. выше). Имеет ли он отношение ко взрыву, не поясняется.

Напомним, в конце прошлого года в Мальме взорвали автомобиль полиции.