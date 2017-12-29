наверх
30.12.201700:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Автомобиль полиции взорвали в шведском Мальмё

    (обновлено: )4801
    Полицейская машина, припаркованная у здания полиции на улице Саллерупсвеген в Мальмё, была взорвана, однако в результате происшествия никто не пострадал.
    Подрыв полицейского автомобиля в шведском Мальмё
    Bild/Patrick Persson

    КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Полицейская машина, припаркованная у здания полиции в шведском Мальмё, пострадала в результате взрыва в пятницу вечером, сообщает городская полиция.

    "Полицейская машина, припаркованная у здания полиции на улице Саллерупсвеген в Мальмё, была подвергнута взрыву. Автомобилю нанесен серьезный ущерб. Никто не пострадал", — говорится в сообщении для прессы.

    Bild/Patrick Persson
    Подрыв полицейского автомобиля в шведском Мальмё

    Взрыв произошел в 19.25 (20.25 по Киеву) и приблизительно в 22.00 по Киеву полиция сообщила, что задержала двух мужчин 1991 и 1995 годов рождения по подозрению в причастности ко взрыву.

    Смотрите также: Последствия разрушительного взрыва в Петербурге. Кадры с места ЧП

    "Вначале мы подумали, что это была какая-то новогодняя петарда", — сказал газете Sydsvenskan Турбьерн Экстрем, проживающий близ места взрыва.

    Ранее сообщалось о мощном взрыве в ночном диско-клубе колумбийского города Каукасия в департаменте Антиокия, в результате которого пострадали несколько десятков человек

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Флаг США
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия