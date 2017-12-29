Автомобиль полиции взорвали в шведском Мальмё

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Полицейская машина, припаркованная у здания полиции в шведском Мальмё, пострадала в результате взрыва в пятницу вечером, сообщает городская полиция.

"Полицейская машина, припаркованная у здания полиции на улице Саллерупсвеген в Мальмё, была подвергнута взрыву. Автомобилю нанесен серьезный ущерб. Никто не пострадал", — говорится в сообщении для прессы.

Bild/Patrick Persson Подрыв полицейского автомобиля в шведском Мальмё

Взрыв произошел в 19.25 (20.25 по Киеву) и приблизительно в 22.00 по Киеву полиция сообщила, что задержала двух мужчин 1991 и 1995 годов рождения по подозрению в причастности ко взрыву.

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"Вначале мы подумали, что это была какая-то новогодняя петарда", — сказал газете Sydsvenskan Турбьерн Экстрем, проживающий близ места взрыва.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в ночном диско-клубе колумбийского города Каукасия в департаменте Антиокия, в результате которого пострадали несколько десятков человек.