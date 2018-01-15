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    Протесты возле парламента Греции. Полиция применила слезоточивый газ

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    Группа людей стала бросать "коктейли Молотова", камни, осколки мрамора в полицейских возле памятника неизвестному солдату на площади Синтагма вблизи парламента.
    Полиция Греции. Архивное фото
    greece.greekreporter.com

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Столкновения полиции с демонстрантами произошли возле парламента Греции в центре Афин, правоохранители в ответ на действия демонстрантов применили слезоточивый газ, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

    В Греции массовые беспорядки
    Канал Thestival Gr на Youtube
    Греция в огне. Молодежь устроила массовые беспорядки

    В понедельник в Афинах проходят акции протеста против принятия пакета законов, ограничивающих, в частности, право на забастовку. В демонстрациях участвовали несколько тысяч человек.

    По информации СМИ, беспорядки устроили примерно 300 анархистов, которые не имеют отношения к официально заявленным демонстрациям.

    Группа людей стала бросать "коктейли Молотова", камни, осколки мрамора в полицейских возле памятника неизвестному солдату на площади Синтагма вблизи парламента. Полиция применила в ответ слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает агентство.

    Небольшие столкновения произошли и на другой части площади, когда члены партии "Народное единство" попытались подняться по лестнице в парламент. Полиция также применила химикаты.

    В ноябре прошлого года молодежь устроила массовые беспорядки в Греции.

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