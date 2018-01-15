Найден один из самых больших алмазов в истории

Gem Diamonds Ltd.

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В горном королевстве Лесото на юге Африки был обнаружен один из самых больших алмазов в истории, сообщает Блумерг.

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Компания Gem Diamonds Ltd. нашла 910-каратный камень размером с два мяча для гольфа на своей шахте Letseng. Этот алмаз имеет очень мало атомов азота, что делает его одним из самых дорогих камней. Бриллиант — пятый по величине, когда-либо найденный.

Шахта Letseng известна размером и качеством алмазов, которые она производит, и имеет самую высокую среднюю продажную цену в мире.

Напомним, в прошлом году американский подросток обнаружил алмаз весом 7,44 карата в государственном парке штата Арканзас.