"Розовая звезда": в Гонконге продали самый дорогой бриллиант

В Гонконге на аукционе Sotheby's был продан бриллиант "Розовая звезда" за рекордные 71,2 миллиона долларов, что сделало его самым дорогим камнем в мире, сообщает газета Telegraph.

Торги начинались с суммы 51,6 миллиона и длились в районе пяти минут. Имя обладателя самого дорого камня в мире осталось неизвестным.

"Розовая звезда" стала самым дорогим в истории бриллиантом, который был продан на торгах. Вес драгоценного камня составляет 59,6 карат.

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