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    Фотоленты

    "Розовая звезда": в Гонконге продали самый дорогой бриллиант

    (обновлено: )42
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Justin TALLIS / AFP
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Justin TALLIS / AFP
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Justin TALLIS / AFP
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    REUTERS/Toby Melville
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    REUTERS/Toby Melville
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Justin TALLIS / AFP
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Justin TALLIS / AFP

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    В Гонконге на аукционе Sotheby's был продан бриллиант "Розовая звезда" за рекордные 71,2 миллиона долларов, что сделало его самым дорогим камнем в мире, сообщает газета Telegraph

    Торги начинались с суммы 51,6 миллиона и длились в районе пяти минут. Имя обладателя самого дорого камня в мире осталось неизвестным. 

    "Розовая звезда" стала самым дорогим в истории бриллиантом, который был продан на торгах. Вес драгоценного камня составляет 59,6 карат.

    Смотрите также: Художник из РФ рисует портреты с помощью "коктейля Молотова"

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