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    Латвия построит военную базу на границе с Россией

    (обновлено: )10421
    По данным СМИ, первое постоянное подразделение вооруженных сил в регионе Латгалия, граничащем с РФ, будет располагаться в пустующих зданиях бывшей Лузновской профессиональной школы.
    Демонстрация военной техники НАТО в Латвии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. В течение ближайших пяти лет в поселке Лузнава Резекненского края Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии планируют обустроить военную базу, которая станет первой военной базой независимой Латвии в регионе Латгалия, граничащем с РФ, сообщают во вторник латвийские СМИ.

    По данным "Латвийского радио 4", первое постоянное подразделение НВС в Латгалии будет располагаться в пустующих зданиях бывшей Лузновской профессиональной школы.

    Как сообщает интернет-портал Delfi, половину территории поселка занимает комплекс зданий, где еще три года назад располагалась профессиональная школа. "Это несколько пятиэтажек, гаражи, мастерские, спортивный комплекс… В последние годы инфраструктура, на благоустройство которой потрачено более миллиона евро, не использовалась", — отмечает портал.

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    На территории в 20 гектаров хотят разместить от 200 до 300 военнослужащих, уточняет радио. Планируется выделить и квартиры для их семей. Пока не ясно, придётся ли местным жителям переезжать или удастся найти другое решение проблемы.

    Исполняющий обязанности руководителя Лузнавской волостной управы Эдгар Блинов заявил журналистам, что Лузнава от военной базы только выиграет, поскольку сюда прибудут новые жители.

    "Поселок оживет. Будут люди, будут новые рабочие места, будет приведена в порядок инфраструктура — будет и общественный порядок, который здесь, очевидно, необходим, потому что периодически появляются признаки вандализма", — цитирует Блинова "Латвийское радио 4".

    Командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе (военного ополчения) Марис Симсонс заявил, что на базе будет дислоцировано первое в Латгале постоянное военное формирование. Это усилит безопасность региона, приводит слова военнослужащего радио.

    Также на территории базы будут размещены спортивный комплекс, служебная гостиница гарнизона, квартиры, столовая и учебные помещения, уточняет радио.

    Латвия является членом НАТО с 2004 года. Латгалия – регион на востоке Латвии, граничащий с РФ, где живет преимущественно русскоязычное население.

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