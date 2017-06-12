В Латвию прибыли танки НАТО

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости Украина. Военная техника испанской армии в воскресенье прибыла в Рижский порт, она будет базироваться в Латвии в рамках международного контингента сил НАТО, сообщает министерство обороны республики.

"В воскресенье в порт пришел военный груз: танки Leopard, боевые машины пехоты Pizarro, а также транспорт технической поддержки и логистики", — сообщили в Минобороны.

delfi.lv Военная техника НАТО в Латвии

В ближайшие дни военная техника будет переброшена на военную базу в Адажи. Переброска техники может вызвать кратковременные задержки движения. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием, во время прохождения колоны держаться правого ряда и не пытаться ее обогнать.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.

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Напомним, Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В четверг, 8 июня, Рада приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".