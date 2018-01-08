Драконы и белые ходоки. В Лапландии открыли отель на тему "Игры престолов"

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В финской Лапландии появился отель из льда и снега на тему популярного сериала "Игра престолов", сообщает Condé Nast Traveler.

Отель SnowVillage расположен в Киттиля. Как отмечают организаторы, отель был построен всего за месяц, а снежные люксы этом году были украшены профессиональными ледяными скульпторами из Украины, России, Польши и Латвии.

В отеле есть знаменитый железный трон изо льда, который охраняет Григор "Гора" Клиган, и ледовая горка в ​​форме дракона. К услугам гостей здесь предлагают 24 номера, 10 из которых — люксы, каждый украшен уникальной ледово-снежной скульптурой в стене.

Температура внутри — 5 градусов мороза, в то время когда на улице — 12 градусов мороза. Не замерзнуть поможет теплый спальный мешок и чашка горячего ягодного сока утром.

Также здесь можно пожениться. "У нас происходит примерно 40-50 свадеб в сезон", — говорит менеджер отеля Яри Пори.

cntraveller.com В Лапландии открыли отель на тему "Игры престолов"

"Вам не обязательно быть здесь ночью, чтобы насладиться городом. Здесь есть множество мероприятий для посетителей, включая мастер-класс по изготовлению ледовых скульптур, поездок на оленях, а также сафари на снегоходах или собачьих упряжках", — отметил он.

cntraveller.com В Лапландии открыли отель на тему "Игры престолов"

Вход в SnowVillage стоит 18 долларов, а цены на номера стартуют от 200 долларов. Отель будет открыт до 8 апреля.

Напомним, королевская почта Великобритании выпустит серию марок, посвященную телесериалу "Игра престолов".