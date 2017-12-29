Сто палестинцев пострадали в ходе столкновений в Газе

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Количество палестинцев, пострадавших в ходе столкновений с армией Израиля в секторе Газа, достигло 100, заявило в пятницу министерство здравоохранения сектора Газа.

Пресс-представитель министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кедра заявил РИА Новости, что "число раненых в секторе Газа увеличилось до 100 человек, из них 34 ранены боевыми пулями, их доставили в больницы, двое ранены тяжело, еще 66 пострадавшим от газа была оказана помощь на месте".

Представитель Палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха заявила, что медики "оказали скорую помощь 130 палестинцам на Западном берегу, из них четверо ранены боевыми пулями, остальные резиновыми пулями, некоторые пострадали от газа".

Ранее сообщалось, что три ракеты были выпущены в пятницу по территории Израиля из сектора Газа, две из них сбиты израильскими военными.