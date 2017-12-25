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    Американке выставили счет за электричество на $284 млрд

    (обновлено: )76
    Женщина в начале месяца решила проверить задолженность по электричеству онлайн. Зайдя на сайт, она увидела, что должна энергетической компании Penelec 284,46 млрд долл.
    Счет за жкх на 28 млрд долл

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Жительница американского штата Пенсильвания Мэри Хоромански была шокирована, когда увидела счет за электричество в размере 284 млрд долл. Об этом сообщает Fox News.

    Хоромански рассказала, что в начале месяца решила проверить задолженность по электричеству онлайн. Зайдя на сайт, она увидела, что должна энергетической компании Penelec 284,46 млрд долл.

    "Мои глаза чуть не выскочили из орбит", — коротко прокомментировала ситуацию Хоромански.

    По ее словам, на сайте говорилось, что задолженность нужно погасить до ноября 2018 года, а платеж за декабрь составлял "всего лишь" 28 тыс. долл.

    Как отмечается, после того, как сын Мэри позвонил в компанию, счет сократился до 284,46 долл. Представитель Penelec поблагодарил женщину и ее сына за внимательность, отметив, что никогда не видел счетов на миллиарды долларов.

    Хоромански добавила, что после этого случая решила попросить у сына на Рождество монитор сердечного ритма.

    Ранее сообщалось, что жители Киева платят за коммуналку больше всего в Украине.

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