Американке выставили счет за электричество на $284 млрд

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Жительница американского штата Пенсильвания Мэри Хоромански была шокирована, когда увидела счет за электричество в размере 284 млрд долл. Об этом сообщает Fox News.

Хоромански рассказала, что в начале месяца решила проверить задолженность по электричеству онлайн. Зайдя на сайт, она увидела, что должна энергетической компании Penelec 284,46 млрд долл.

"Мои глаза чуть не выскочили из орбит", — коротко прокомментировала ситуацию Хоромански.

По ее словам, на сайте говорилось, что задолженность нужно погасить до ноября 2018 года, а платеж за декабрь составлял "всего лишь" 28 тыс. долл.

Как отмечается, после того, как сын Мэри позвонил в компанию, счет сократился до 284,46 долл. Представитель Penelec поблагодарил женщину и ее сына за внимательность, отметив, что никогда не видел счетов на миллиарды долларов.

Хоромански добавила, что после этого случая решила попросить у сына на Рождество монитор сердечного ритма.

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