В Германии людей призвали покинуть ярмарку из-за странных конвертов

Hildenbrand/MSC

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В городе Бонн в Германии полиция оцепила территорию площади Мюнстерплац в центре города, где расположена рождественская ярмарка. Посетителей попросили срочно покинуть площадь. Об этом сообщает DW.

Инцидент произошел вечером 22 декабря, около 22:00 по киевскому времени. В полицию поступил сигнал о подозрительном предмете у входа в здание главпочтамта на площади.

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На место подтянулись подразделения полиции, пожарной охраны и саперы. Также был начат розыск неизвестного мужчины, который бросил в почтовый ящик несколько "подозрительных конвертов".

Очевидцы заявили, что незнакомец был в резиновых перчатках и прятал лицо.

Бандероли на почте проверили на предмет наличия взрывчатых веществ с помощью специального робота. Позже выяснилось, что в конвертах находились емкости с наркотическим веществом.

В начале декабря в Германии на рождественской ярмарке обнаружили взрывчатку.