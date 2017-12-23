наверх
24.12.201700:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Германии людей призвали покинуть ярмарку из-за странных конвертов

    (обновлено: )55
    Инцидент произошел вечером 22 декабря. В полицию поступил сигнал о подозрительном предмете у входа в здание главпочтамта на площади. На место подтянулись подразделения полиции, пожарной охраны и саперы.
    Немецкая полиция
    Hildenbrand/MSC

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В городе Бонн в Германии полиция оцепила территорию площади Мюнстерплац в центре города, где расположена рождественская ярмарка. Посетителей попросили срочно покинуть площадь. Об этом сообщает DW.

    Инцидент произошел вечером 22 декабря, около 22:00 по киевскому времени. В полицию поступил сигнал о подозрительном предмете у входа в здание главпочтамта на площади.

    Читайте также: Рождественские ярмарки в Германии: вопрос номер один – безопасность

    На место подтянулись подразделения полиции, пожарной охраны и саперы. Также был начат розыск неизвестного мужчины, который бросил в почтовый ящик несколько "подозрительных конвертов".

    Очевидцы заявили, что незнакомец был в резиновых перчатках и прятал лицо.

    Бандероли на почте проверили на предмет наличия взрывчатых веществ с помощью специального робота. Позже выяснилось, что в конвертах находились емкости с наркотическим веществом.

    В начале декабря в Германии на рождественской ярмарке обнаружили взрывчатку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Представители ОБСЕ и СЦКК проинспектировали соблюдение режима перемирия в Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана