Стало известно, на сколько увеличилось число жителей Земли

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. В январе следующего года на планете будет жить более 7,5 млрд человек, сообщили эксперты фонда Население Земли, передает "Эспресо".

Как стало известно, в ночь на 1 января 2018 на планете Земля будет находиться 7 591 541 000 человек, что больше по сравнению с прошлым годом на 83 млн.

Каждую секунду численность населения мира растет в среднем на 2,6 жителя (количество родившихся минус смертность).

По данным экспертов, наибольший прирост населения наблюдается в Африке. По данным ООН, к 2050 году на континенте ожидается удвоение количества жителей — с 1,26 млрд до 2,53 млрд человек.

Среди положительных причин роста количества населения планеты организация отмечает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности среди детей. Между тем отсутствие сексуального образования, слабые правительственные программы по охране здоровья, бедность и отсутствие гендерного равенства имеют только негативное влияние на количество населения Земли.

Как сообщалось ранее, численность населения Украины за первые 10 месяцев 2017 года сократилась на 166 307 человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и на 1 ноября составила 42 418 235 человек.