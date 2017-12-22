наверх
23.12.201720:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Стало известно, на сколько увеличилось число жителей Земли

    (обновлено: )27220
    Как стало известно, в ночь на 1 января 2018 на планете Земля будет находиться 7 591 541 000 человек, что больше по сравнению с прошлым годом на 83 млн.
    Планета Земля
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. В январе следующего года на планете будет жить более 7,5 млрд человек, сообщили эксперты фонда Население Земли, передает "Эспресо".

    Билл Гейтс. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Огласите весь список, пожалуйста: самые богатые люди планеты

    Как стало известно, в ночь на 1 января 2018 на планете Земля будет находиться 7 591 541 000 человек, что больше по сравнению с прошлым годом на 83 млн. 

    Каждую секунду численность населения мира растет в среднем на 2,6 жителя (количество родившихся минус смертность).

    По данным экспертов, наибольший прирост населения наблюдается в Африке. По данным ООН, к 2050 году на континенте ожидается удвоение количества жителей — с 1,26 млрд до 2,53 млрд человек.

    Среди положительных причин роста количества населения планеты организация отмечает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности среди детей. Между тем отсутствие сексуального образования, слабые правительственные программы по охране здоровья, бедность и отсутствие гендерного равенства имеют только негативное влияние на количество населения Земли.

    Как сообщалось ранее, численность населения Украины за первые 10 месяцев 2017 года сократилась на 166 307 человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и на 1 ноября составила 42 418 235 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Юрий Бойко
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана