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    В мире

    В Польше домашний кабан исчез на неделю и вернулся домой нетрезвым - СМИ

    (обновлено: )42820
    Как оказалось, прирученный кабан сбежал, а после дорвался до фруктов из домашнего вина, а затем уснул среди остатков.
    Нетрезвый кабан
    Paweł Kowalski, facebook

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Из лесного хозяйства польского города Коло в Силезском воеводстве сбежал прирученный кабан.

    boredpanda.com
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    Животное было найдено за амбаром в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    Кабана по имени Хрюмек нашел один из фермеров. Животное дорвалось до фруктов из домашнего вина, а затем уснуло среди остатков. Удивленный находкой фермер вызвал егеря, чтобы тот забрал кабана, который протрезвел уже в своем загоне. Владелец написал в Facebook, что кабан пропал неделю назад, когда после боя с другим кабаном повредил забор загона и сбежал.

    Хрюмек является взрослым кабаном, который, еще поросенком потерял мать. Его выкормили бутылкой с молоком. По словам владельца, кабан любит, когда ему чешут живот, сообщает УНИАН со ссылкой на Dziennik Łódzki.

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