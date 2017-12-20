В Польше домашний кабан исчез на неделю и вернулся домой нетрезвым - СМИ

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Из лесного хозяйства польского города Коло в Силезском воеводстве сбежал прирученный кабан.

Животное было найдено за амбаром в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кабана по имени Хрюмек нашел один из фермеров. Животное дорвалось до фруктов из домашнего вина, а затем уснуло среди остатков. Удивленный находкой фермер вызвал егеря, чтобы тот забрал кабана, который протрезвел уже в своем загоне. Владелец написал в Facebook, что кабан пропал неделю назад, когда после боя с другим кабаном повредил забор загона и сбежал.

Хрюмек является взрослым кабаном, который, еще поросенком потерял мать. Его выкормили бутылкой с молоком. По словам владельца, кабан любит, когда ему чешут живот, сообщает УНИАН со ссылкой на Dziennik Łódzki.