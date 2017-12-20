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    Швейцария продлила санкции против Януковича

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (690)

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    На своем заседании 20 декабря Федеральный совет решил продлить на год замораживание всех счетов в Швейцарии отстраненных президентов Бен Али и Виктора Януковича и их окружения и других лиц, тесно связанных с ними.
    Виктор Янукович
    Кадр из видео канала "112 Украина"

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Швейцария продлила на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения на один год. Об этом сказано в пресс-службе Федерального совета страны.

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    "На своем заседании 20 декабря Федеральный совет решил продлить на год замораживание всех счетов в Швейцарии отстраненных президентов Бен Али и Виктора Януковича и их окружения и других лиц, тесно связанных с ними", – сказано в заявлении.

    Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Таким образом, Швейцария хочет поддержать судебное сотрудничество с Украиной и Тунисом. Федеральный совет ожидает, что продление санкций поможет в деле Януковича и увеличит вероятность возвращения активов в Украину.

    Ранее суд допросил в качестве свидетеля по делу Януковича о госизмене экс-премьера Арсения Яценюка. Аваков в период событий на Майдане в феврале 2014 года был депутатом Рады от фракции "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко и одним из его лидеров.

    Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Суд ранее разрешил допросить на заседании свидетелей стороны обвинения, среди которых президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов.

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