Интерпол снял с розыска почти всю "команду Януковича" - Горбатюк

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Многие экс-чиновники из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича сняты с международного розыска.

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Практически большинство из них сняты с международного розыска Интерпола. Это — Клюев, Пшонка, Янукович, Азаров, Колобов, Захарченко", – сказал Горбатюк и добавил, что прокуратуре отказывают в объявлении в международный розыск по обвинению по делам о преступлениях во время Евромайдана.

"Они (Интерпол. – Ред.) сделали вывод, что эти преступления, которые инкриминируются чиновникам, происходили во время смены власти, а потому содержат признаки политических преследований", – уточнил Горбатюк.

По его словам, в экономических делах большинство экс-чиновников были объявлены в международный розыск, но в определенный момент Интерпол принял "довольно интересное решение", заявив, что подозрение в их понимании не является обвинением и по нему нельзя объявлять в розыск.

Горбатюк также сообщил, что Интерпол отказывается разыскивать окружение Януковича, поскольку не считает решения украинских судов о задержании и доставке экс-чиновников арестом.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что заа три года количество запросов Киева в Интерпол увеличилось в 370 раз.