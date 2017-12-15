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    Интерпол снял с розыска почти всю "команду Януковича" - Горбатюк

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    Начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что практически большинство из "команды Януковича" сняты с международного розыска Интерпола.
    Сергей Горбатюк. Архивное фото
    Еspreso.tv

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Многие экс-чиновники из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича сняты с международного розыска.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд и дело. Янукович из обвиняемого превращается в прокурора

    Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

    "Практически большинство из них сняты с международного розыска Интерпола. Это — Клюев, Пшонка, Янукович, Азаров, Колобов, Захарченко", – сказал Горбатюк и добавил, что прокуратуре отказывают в объявлении в международный розыск по обвинению по делам о преступлениях во время Евромайдана. 

    "Они (Интерпол. – Ред.) сделали вывод, что эти преступления, которые инкриминируются чиновникам, происходили во время смены власти, а потому содержат признаки политических преследований", – уточнил Горбатюк.

    По его словам, в экономических делах большинство экс-чиновников были объявлены в международный розыск, но в определенный момент Интерпол принял "довольно интересное решение", заявив, что подозрение в их понимании не является обвинением и по нему нельзя объявлять в розыск.

    Горбатюк также сообщил, что Интерпол отказывается разыскивать окружение Януковича, поскольку не считает решения украинских судов о задержании и доставке экс-чиновников арестом.

    Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что заа три года количество запросов Киева в Интерпол увеличилось в 370 раз.

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