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    Украинский спутник-разведчик рухнул в Тихий океан

    (обновлено: )98640
    На исчезновение "Целины-Д" с радаров обратил внимание ученый из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Военный спутник перестал отслеживаться 17 декабря.
    Планета Земля
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Советский разведывательный спутник "Целина-Д" исчез с радаров над территорией Южной Америки и, предположительно, упал в Тихий океан, свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки на сайте Satflare.com.

    "Целина-Д" ("Космос-1346") был сконструирован украинским КБ "Южное" им. М. К. Янгеля и запущен 31 марта 1982 года с космодрома Плесецк.

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    Военный спутник перестал отслеживаться 17 декабря в 18:39 по киевскому времени. 

    На исчезновение "Целины-Д" с радаров также обратил внимание ученый из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Джонатан Макдауэлл написал в своем Twitter-аккаунте, что последний раз местоположение разведывательного спутника было зафиксировано на его пути из Антарктики.

    twitter.com/planet4589, 18 декабря 2017

    Специалисты из Командования воздушно-космической обороны Северной Америки уже несколько раз сообщали о возможном падении "Целины-Д". По прогнозам американских ученых, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты разведывательного спутника могли достигнуть земной поверхности 4 и 25 ноября 2017 года.

    В ноябре 2017 европейская ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Маршевый двигатель РД-843 4 ракеты разработан КБ "Южное" и изготовлен ГП "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова".

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