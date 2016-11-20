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    Два альпиниста сорвались при восхождении на гору Фудзи в Японии

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    Группа альпинистов нашла одного из двух мужчин с переломом ноги на последнем этапе восхождения и сообщила в полицию. Однако после этого молодой человек вновь сорвался с горы, и когда его позже обнаружили спасатели, находился без сознания.
    Гора Фудзи в Японии
    flickr.com/danielfoster437

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Два альпиниста сорвались при восхождении на гору Фудзи в Японии, один пропал без вести, второй находится без сознания, сообщила телекомпания NHK.

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    Группа альпинистов, совершавших восхождение на Фудзи, обнаружила одного из двух мужчин с переломом ноги на последнем этапе восхождения и сообщила в полицию. Однако после этого молодой человек вновь сорвался с горы, и когда его позже обнаружили спасатели, находился без сознания.

    Вместе с ним был 64-летний альпинист, связь с которым установить не удалось. Поиски в воскресенье были прерваны из-за наступления темноты и будут продолжены в понедельник.

    Напомним, во французских Альпах в августе погибли пять экстремалов — два скалолаза, парапланерист, дельтапланерист и вингсьют-пилот. 

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