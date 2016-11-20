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    Поляки смогут вернуть отобранные при СССР имения только в теории - эксперт

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    (обновлено: )954456
    Адвокат Виктор Кобылянский в эфире "ГС" отметил, что речь идет о землях, которые были присоединены к Советской Украине в соответствии с Ялтинскими соглашениями и аннексированы Советским Союзом в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа.
    Виктор Кобылянский
    Голос Столицы

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Поляки, которые когда-то жили на землях Западной Украины, требуют вернуть свои имения или же получить компенсацию за них. Сейчас в Польше уже подготовлены к подаче в суды Луцка и Тернополя первые два иска потомков владельцев польских имений на нынешних территориях Украины. На очереди еще два иска, которые направят в Киев и Харьков. Причем среди объектов недвижимости, которые требуют поляки, — жилые дома, гектары земли и медный рудник в Харьковской области, стоимостью в 1,5 миллиона долларов.

    Ян Пекло
    Facebook Яна Пекло
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    Смогут ли поляки вернуть себе земли, которые остались им в наследство, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский.

    "Если говорить о землях, которые были на тех территориях, а это земли, присоединенные к Советской Украине в соответствии с Ялтинскими соглашениями как следствие Второй мировой войны, это в первую очередь касается части Буковины, и аннексированные Советским Союзом и присоединенные к Советской Украине в 1939 году в соответствии с пактом Риббентропа-Молотова, то собственники недвижимого имущества, которое там было, теоретически имеют право требовать возвращения этого имущества, но суть в том, что только теоретически", — предостерег эксперт.

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