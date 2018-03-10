9544

Адвокат Виктор Кобылянский в эфире "ГС" отметил, что речь идет о землях, которые были присоединены к Советской Украине в соответствии с Ялтинскими соглашениями и аннексированы Советским Союзом в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа.