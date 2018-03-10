Адвокат Виктор Кобылянский в эфире "ГС" отметил, что речь идет о землях, которые были присоединены к Советской Украине в соответствии с Ялтинскими соглашениями и аннексированы Советским Союзом в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа.
Председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский спрогнозировал в эфире "ГС", что расследование по делу незаконной передачи земли мэром Бучи растянется на несколько лет.
Председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский заявил, что решения Бучанского и Ирпенского городских советов были незаконными, поскольку отдавать под застройку земли лесного фонда в Украине запрещено.
Земли под Ирпенем и Бучей, которые были переданы под застройку мэрами этих городов, можно вернуть в государственную собственность исключительно через суд, считает представитель Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский.
Правительство планирует открыть полноценный рынок земли с 2017 года. Почему продажа до сих пор не разрешена, пояснил председатель Комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский.
Председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский заявил, что именно аферисты воспользовались юридической казуистикой, признав деревья на этих участках недвижимым имуществом.
Виктор Кобылянский отметил, что зарегистрированный в ВР законопроект, позволяющий получить в пользование на 50 лет сельхозземли страны фактически бесплатно, создаст условия для "дерибана" сельскохозяйственных земель.
Киевская областная государственная администрация решила вплотную изучить факты нарушения земельного законодательства за последние 7 лет – для этого создана комиссия по соблюдению земельного законодательства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".