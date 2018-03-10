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    Виктор Кобылянский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Виктор Кобылянский
    Поляки смогут вернуть отобранные при СССР имения только в теории - эксперт
    12:21 20.11.2016
    9544Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Адвокат Виктор Кобылянский в эфире "ГС" отметил, что речь идет о землях, которые были присоединены к Советской Украине в соответствии с Ялтинскими соглашениями и аннексированы Советским Союзом в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа.
    Виктор Кобылянский
    Адвокат: рейдерство в Украине без коррупции было бы невозможно
    15:28 31.10.2016
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    Адвокат Виктор Кобылянский в эфире "ГС" заявил, что особенность рейдерства по-украински - коррупционные схемы, то есть легко покупаются или судьи, или правоохранительные органы.
    Виктор Кобылянский
    Земельное дело мэра Бучи затянется на года - Кобылянский
    15:44 13.10.2016
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    Председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский спрогнозировал в эфире "ГС", что расследование по делу незаконной передачи земли мэром Бучи растянется на несколько лет.
    Генпрокуратура опубликовала фото изъятых денег в особняке мэра Бучи Анатолия Федорука
    Схемы дерибана земли в Буче и Ирпене: комментарий эксперта
    13:59 22.07.2016
    615Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский заявил, что решения Бучанского и Ирпенского городских советов были незаконными, поскольку отдавать под застройку земли лесного фонда в Украине запрещено.
    Особняк мэра мэра Бучи Анатолия Федорука
    Украденные земли под Киевом можно вернуть только через суд - эксперт
    12:03 22.07.2016
    89Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Земли под Ирпенем и Бучей, которые были переданы под застройку мэрами этих городов, можно вернуть в государственную собственность исключительно через суд, считает представитель Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский.
    Поле
    Мораторий на продажу земли: отменить или оставить?
    09:09 21.03.2016
    1209
    Правительство планирует открыть полноценный рынок земли с 2017 года. Почему продажа до сих пор не разрешена, пояснил председатель Комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский.
    Артиллерия ВСУ. Архивное фото
    Землю "атошников" в Закарпатье отправили налево аферисты — юрист
    14:21 08.02.2016
    460
    Председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский заявил, что именно аферисты воспользовались юридической казуистикой, признав деревья на этих участках недвижимым имуществом.
    Деревня
    Эксперт: в вопросе аренды сельхозземель без коррупции не обошлось
    11:52 23.11.2015
    192
    Виктор Кобылянский отметил, что зарегистрированный в ВР законопроект, позволяющий получить в пользование на 50 лет сельхозземли страны фактически бесплатно, создаст условия для "дерибана" сельскохозяйственных земель.
    Земля в ладонях. Архивное фото
    Возвращение "распиленной" земли в Киеве: битва государства с юристами
    13:08 09.07.2015
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    Киевская областная государственная администрация решила вплотную изучить факты нарушения земельного законодательства за последние 7 лет – для этого создана комиссия по соблюдению земельного законодательства.
    Подсолнечные поля
    С 2016 года земли сельхозназначения станут общедоступны
    20:24 15.04.2015
    22380Ситуация в экономике Украины
    Снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель позволит привлечь в отрасль большие деньги: сельхозпроизводители смогут отдавать принадлежащую им землю в залог под банковские кредиты.
    Ячмень. Архивное фото
    Новые правила проведения земельных аукционов и борьба с коррупцией
    17:57 12.10.2014
    809
    С 15 октября купить земельный участок сельхозназначения можно будет только на открытом земельном аукционе. Обеспечить открытость публичных торгов должно Госземагентство.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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