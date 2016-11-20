В Индонезии арестовали пять предполагаемых сторонников ИГ - СМИ

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина, Михаил Цыганов. Индонезийский полицейский спецназ арестовал в восточном пригороде столицы страны пятерых предполагаемых террористов-сторонников террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает в воскресенье издание Jakarta Globe.

"Мы арестовали их за соучастие в направлении индонезийских боевиков в Сирию, чтобы те присоединились там к ИГ", — заявил изданию источник в правоохранительных органах.

По официальным данным, всего в Сирию для участия в идущих там боях на стороне ИГ отправились почти 500 граждан Индонезии. Около 40 из них уже вернулись в страну, причем два десятка из них имеют боевой опыт, отмечает Jakarta Globe.

В этой связи произведенные аресты преследуют также цель обеспечения безопасности в ходе предстоящих рождественских и новогодних праздников, заявил официальный представитель национальной полиции Бой Рафли Амар (Boy Rafli Amar).

"Террористы часто совершают нападения в священные дни — и мы стараемся сорвать эти планы в зародыше", — сказал Jakarta Globe ведущий аналитик полиции Рикванто (Rikwanto).

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Серия из шести-семи взрывов прогремела в начале года в самом центре Джакарты близ старейшего в городе торгового центра Sarinah, вокруг которого сосредоточены фешенебельные гостиницы, посольства и офисные здания. Сначала террорист-смертник взорвал себя у входа в расположенное на первом этаже кафе Starbucks, а один из его сообщников повторил самоубийственную атаку у поста полиции поблизости. После этого между полицейскими и боевиками завязалась продолжительная перестрелка. Всего погибли восемь человек, включая четверых террористов. Около 20 человек были ранены (по большей части, легко).

По данным полиции, непосредственным организатором серии терактов был базирующийся в Сирии известный индонезийский исламист Бахрун Наим (Bahrun Naim).