Ракета Atlas V стартовала из Флориды с новейшим метеорологическим спутником

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости Украина. Ракета Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с "революционным" американским метеорологическим спутником GOES-R, трансляцию запуска ведет НАСА.

Старт ракеты-носителя Atlas V был дан в 01:42 по киевскому времени. Принадлежащая United Launch Alliance ракета-носитель осуществляет запуск аппарата для Национального управления по проблемам океана и атмосферы США (NOAA) и НАСА.

Старт был задержан на час из-за необходимости технической проверки ракеты, а затем из-за некоей проблемы на стартовой площадке, но все неполадки были устранены до закрытия "стартового окна".

Спутник GOES-R будет передавать снимки Западного полушария Земли высокого разрешения в режиме реального времени, чего не делают его предшественники. В США заявляют, что аппарат произведет революцию в прогнозировании погоды.

Смотрите также: NASA запустило зонд на наиболее опасный для Земли астероид

В NOAA подчеркивают, что спутник будет передавать недоступную метеорологам ранее информацию о грозовых фронтах и ураганах, получаемые с него данные позволят значительно усовершенствовать метеорологические прогнозы, а также ускорить реагирование в случае ураганов и других погодных катаклизмов.

Часть инструментов спутника будет обращена к Солнцу для получения информации о солнечной погоде, которая оказывает влияние на ситуацию на Земле.

Ранее пилотируемый корабль новой серии "Союз МС-03" с очередным экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме. Стыковка прошла в автоматическом режиме, вмешательства экипажа не потребовалось.