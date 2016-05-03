Франция пока выступает против торгового соглашения США с ЕС - Олланд

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Украина. Париж не поддержит проект экономического соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) на данном этапе переговоров, так как Франция выступает против "нерегулируемой свободной торговли", заявил президент страны Франсуа Олланд.

"Мы бы никогда не согласились подорвать ключевые для нашего сельского хозяйства, нашей культуры принципы, принципы взаимного доступа на открытый рынок", — цитирует заявление президента агентство Франс Пресс.

Ранее госсекретарь Франции по внешней торговле Матиас Фекл заявил, что после утечек информации о консультациях ЕС и США по ТТП приостановка переговоров выглядит "наиболее вероятным вариантом".

Экологическая организация Greenpeace в понедельник опубликовала в интернете документы, которые, по ее утверждению, являются утечкой с переговоров США и ЕС о так называемом Трансатлантическом торговом партнерстве (ТТП). В частности, Greenpeace заявляет, что США требуют от партнеров ослабить контроль за потенциально опасной продукцией из США и генетически модифицированными продуктами питания. Также утверждалось, что представители США и ЕС намерены добиться заключения соглашения до ухода в отставку президента США Барака Обамы, которая произойдет в январе, и США с этой целью оказывают серьезное давление на европейских партнеров.

Ранее сообащлось, что несколько сотен человек приняли участие в акциях протеста в Британии против планирующегося подписания соглашения о свободной торговле между США и ЕС (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).